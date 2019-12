Per quanto riguarda la vigilanza "è evidente che Bankitalia non esercita fino in fondo la sua funzione, cosa che è costata il fallimento di molte banche e di molte famiglie". A dirlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervistato a Stasera Italia in merito al caso della Popolare di Bari (LE TAPPE - IL DECRETO PER IL SALVATAGGIO).

Patuanelli difende Lannutti: “Che conflitto c'è?”

Il titolare del Mise, poi, difende la candidatura di Elio Lannutti alla guida della Commissione banche. Oggi al senatore del M5s è stato chiesto un passo indietro, a causa del potenziale conflitto di interesse del figlio, dipendente della Popolare di Bari. "Non si può discutere la capacità di Elio Lannutti per la sua storia, la sua esperienza e la battaglia di una vita accanto ai truffati - ha detto Patuanelli - Che conflitto c'è? Mica è un dirigente della banca".