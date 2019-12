"La ripresa del confronto negoziale fra le parti è essenziale per l'Italia. Ad un esito positivo di tale confronto, nella prospettiva di una piena attuazione delle Intese di Minsk, intendiamo continuare a lavorare coi partner europei. Colgo l'occasione per riaffermare che l'Italia intende perseguire un approccio convinto che le sanzioni non siano un fine in sé, bensì uno strumento finalizzato ad avviare a soluzione la crisi ucraina". Così il premier Giuseppe Conte che in Parlamento ricorda come il Consiglio Europeo affronterà anche la discussione semestrale sullo stato dell'attuazione delle Intese di Minsk, introdotta dalla cancelliera Merkel e dal Presidente Macron, che informeranno il Consiglio Europeo in particolare riguardo all'esito del Vertice dei Capi di Stato e di Governo del "formato Normandia" di lunedì 9.