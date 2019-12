Sospeso al momento il vertice di maggioranza, iniziato stamattina, sulla legge di bilancio a Palazzo Chigi. La riunione, si apprende, è stata interrotta anche per l'incontro del premier Giuseppe Conte con il ministro degli Esteri russo Lavrov, mentre alcuni dei partecipanti sono andati alla Camera per le votazioni sul decreto fiscale. Ma, a quanto si apprende, c'è stato anche un duro scontro tra Pd e Italia Viva sull'uso delle risorse per azzerare la plastic tax e la sugar tax. "Plastic tax e Sugar tax determineranno un disastro occupazionale. Ora al lavoro per trovare un accordo che dica no a microbalzelli e sì al lavoro", ha twittato il ministro dell'Agricoltura e capo delegazione di Iv, Teresa Bellanova. Fonti dem attaccano: "Italia Viva ai lavoratori italiani preferisce le multinazionali delle bibite gassate".

Tensione tra Pd e Italia Viva

Lo scontro tra il Pd e Iv, a quanto raccontano diverse fonti, è andato in scena quando il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha portato al tavolo la possibilità di reperire nuove risorse (tra i 400 e i 500 milioni). I dem si sarebbero opposti all'idea di utilizzarle tutte, come chiede Iv, per azzerare la plastic tax e la sugar tax, e la riunione si sarebbe chiusa in maniera burrascosa. Iv accusa il Pd di ostacolare la proposta di cancellare le microtasse per non fare un favore a Renzi, mentre i dem ribattono che solo grazie a loro si sono trovati 23 miliardi per il taglio dell'Iva e oltre 3 miliardi per tagliare le tasse ai lavoratori: "Se Iv non vuole tagliare le tasse sul lavoro solo per fare un favore ai produttori di bibite gassate, lo dica - affermano - Non vuole diminuire le tasse sul lavoro ma pensa solo a togliere la sugar tax, per favorire società per azioni che non hanno sede neanche in Italia". Il M5s sarebbe rimasto estraneo allo scontro, ma chiede di usare le nuove risorse per i contratti dei Vigili del fuoco.

Il centrodestra potrebbe votare con Iv

Il terreno di scontro sono la plastic tax, la sugar tax e la tassa sulle auto aziendali, che Iv vorrebbe abrogare del tutto. Un’idea che non dispiace al centrodestra, che minaccia di votare la proposta del partito di Renzi, battendo così la maggioranza. "Le tasse contro la plastica e lo zucchero ‘funzionano’ mediaticamente per i populisti - ha detto Renzi - ma sono un autogol per le aziende" e rischiano di "far licenziare 5.000 persone". Nella serata di giovedì, al vertice con Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, Iv ha puntato di nuovo i piedi sulla questione, e l’incontro è finito in un nulla di fatto. Ma il tempo stringe e Maurizio Lupi ha fatto già sapere che è pronto a ricorrere alla Consulta (come fece l'anno scorso il Pd) se alla Camera non sarà dato tempo adeguato per esaminare la legge di bilancio.

Data ultima modifica 06 dicembre 2019 ore 12:25