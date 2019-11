Nel Mes ci sono "solo vantaggi" e il primo è che "finalmente si realizza un supporto comune al fondo di risoluzione unico per le banche". A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è il viceministro dell'Economia Antonio Misiani, che torna sul tema del meccanismo europeo di stabilità, (COS'È) punto delicato anche per la solidità del governo giallorosso. Secondo il quotidiano, infatti, il capo politico del M5s Luigi Di Maio sarebbe pronto a far cadere l’esecutivo nel caso in cui il Mes non venisse rinviato: una linea che, però, non sembra essere condivisa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dall’alleato dem Nicola Zingaretti. Tuttavia una crisi non sembra imminente, visto che lo stesso Di Maio ha assicurato: "Faremo presenti tutte le perplessità che abbiamo sull'attuale impianto, senza voler creare difficoltà al governo". Intanto continuano ad arrivare gli attacchi di Matteo Salvini, secondo cui “con il fondo salva-Stati sono a rischio i soldi degli italiani" e da Conte arrivano “soltanto bugie”.

Misiani: Salvini eviti di diffondere fake news e allarmismi

Secondo Misiani, il Mes "si conferma come un paracadute indispensabile per proteggere la moneta unica" e si rivela "utile" all'Italia e all'Europa, perché "l'euro ha bisogno di un sistema di mutua assicurazione che aiuti gli Stati in temporanea difficoltà finanziaria e potenzi gli strumenti per affrontare le crisi bancarie". Poi, sugli attacchi del leader della Lega aggiunge: "La polemica di Salvini ha un tasso di strumentalità insopportabile. Era vicepremier nel governo precedente e informato del negoziato, ma non ha mai gridato all'alto tradimento. Dovrebbe mettersi d'accordo con se stesso, ma soprattutto evitare di diffondere fake news e allarmismi".

Le incertezze nella maggioranza

Intanto, nel governo, sul Mes Di Maio sceglie di andare all'attacco, cercando di costringere il Pd a giocare di rimessa e compattando i gruppi parlamentari a rischio implosione. "Quest'accordo deve essere migliorato", torna a ribadire il leader del M5S, mentre Nicola Zingaretti avverte: "Il Pd è leale, vediamo gli alleati, a partire dal Mes". Tuttavia, l’esecutivo sembra non essere davvero a rischio a causa del Mes: l'accordo, secondo il governo, va migliorato nel suo complesso, ovvero nei tre pilastri del pacchetto di riforme dell'eurozona (a cominciare dall'Unione bancaria), ed è per questo che lunedì alla Camera Conte, tra le altre cose, tornerà a porre l'accento sulla "logica del pacchetto". Ma in quell'occasione, il premier avrà modo anche di spiegare come gran parte del negoziato sul Mes sia stato fatto nel precedente esecutivo, anche con l'ok della Lega.

Salvini contro Conte: “Ho documenti e messaggi”

Una circostanza negata però da Salvini, che ieri ha di nuovo attaccato Conte: “Dal vecchio governo Lega-Cinque Stelle ha avuto il mandato a non autorizzare nulla di quanto stiamo parlando. Per altro ci ha sempre rassicurato anche verbalmente. E invece buonanotte ai suonatori". E aggiunge: "Ci sono documenti e messaggi che confermano quello che dico".