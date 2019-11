Sono circa 8mila le persone che hanno invaso piazza De Ferrari, a Genova, per la manifestazione delle Sardine genovesi, le "ancioe". I partecipanti, riuniti dalle 18, hanno sollevato i pesciolini di carta colorati e cantato canzoni, da "Bella ciao" a "Creuza de ma", passando per l'"Inno di Mameli". Ma sui cartelloni sono comparse anche le parole delle canzoni di Fabrizio De Andrè, da "voi non avete fermato il vento, gli avete fatto perdere tempo", a "le acciughe fanno il pallone".

Lo slogan delle Sardine: "Genova non abbocca"

Per tutti, un unico slogan: “Genova non abbocca”. La città dice no “al sovranismo, al populismo, all'odio, al razzismo, alla discriminazione”, spiega Roberto Revelli, uno degli organizzatori della manifestazione che precisa che l’evento è apartitico (CHI SONO LE SARDINE - LO SLOGAN ANTI-SARDINE). Sulla scalinata di palazzo Ducale, di fronte alla fontana di piazza De Ferrari, i partecipanti hanno lanciato i loro messaggi passandosi il microfono. C’è chi si è appellato alla Costituzione, o chi ha invocato la difesa dei "diritti umani che sono indivisibili". E ancora, sono state ricordate le tragedie dei migranti: "Chiediamo di aprire corridoi umanitari subito perché non vogliamo più seppellire quei morti a Lampedusa: non vogliamo centri di detenzione per stranieri". Tra i partecipanti, anche don Paolo Farinella, prete simbolo dell'accoglienza in città. "Non voglio annegare in un barile di sardine - ha detto alla piazza - ma voglio che le sardine anneghino tutto quello che ci sta impedendo di essere un Paese civile".

Uno dei cartelli della manifestazione delle Sardine a Genova, 28 novembre 2019 (Ansa)

Le Sardine in piazza in tutta Italia

L’appuntamento genovese arriva dopo quelli in molte altre città italiane. Le Sardine, infatti, sono già comparse - tra le altre - nelle piazze di Bologna, Modena, Firenze e Parma. E l'iniziativa non si ferma: le Sardine hanno ricordato, con un post su Facebook, che a partire da giovedì e per tutto il weekend scenderanno in piazza in 21 città: "da Taranto a Firenze, dall'Isola della Maddalena alle roccaforti leghiste del Nord, da Napoli a Ferrara".

