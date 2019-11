Rousseau ha deciso: il Movimento 5 Stelle parteciperà con proprie liste alle prossime competizioni elettorali regionali in Calabria ed Emilia Romagna. Sono state espresse 27.273 preferenze su un totale di 125.018 aventi diritto al voto. Il "No" - che per come è stato espresso il quesito referendario significa sì alle liste - ha ottenuto 19.248 voti attestandosi al 70,6%; il "Sì", invece, si è fermato a 8.025 preferenze rappresentando il 29,4% degli aventi diritto al voto.

Di Maio, in Emilia Romagna e Calabria ci presentiamo da soli

"Gli iscritti ci hanno dato un mandato chiaro e fortissimo: dobbiamo partecipare alle elezioni regionali con tutte le nostre forze ed è quello che faremo. Ora c'è una cosa sola da fare: mettersi a pancia a terra e dare il massimo per queste due regioni", ha detto Di Maio commentando il voto su Rousseau. "Non so quale risultato raggiungeremo, ma io sarò come sempre in prima linea e non mi risparmierò. L'unica cosa che temiamo - ha aggiunto - è la mancanza di partecipazione, ma oggi ci avete fatto sentire che non siamo soli". E infine: "In Emilia Romagna e in Calabria ci presenteremo e i parlamentari e i consiglieri regionali mi hanno chiesto di correre da soli".