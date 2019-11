“Sono molto arrabbiata. Questa storia mi porterà dei danni. È evidente che ormai sono sotto attacco”. E ancora: “Ormai la casa è stata assegnata a mio marito e in maniera regolare. Per quale motivo dovrebbe lasciarla?”. A dirlo, in un’intervista al Corriere, è Elisabetta Trenta, ex ministra della Difesa nell'esecutivo gialloverde. Proprio il quotidiano di via Solferino ieri ha raccontato che la donna vive ancora nell'alloggio “di servizio” che le era stato assegnato quando era al governo. Subito è scoppiata la bufera politica. Tutti, anche il suo partito (M5S), le hanno chiesto di lasciare l’appartamento. Lei, però, si è giustificata dicendo che la casa, in osservanza di ogni regola, è stata riassegnata al marito, militare, che ne avrebbe pieno diritto.

Trenta: "Avevo bisogno di riservatezza"

"Non ho chiesto subito l’alloggio pur avendone diritto, ma soltanto nell’aprile scorso", spiega Trenta nell'intervista. "Ho resistito il più possibile nel mio. Un ministro durante la sua attività ha necessità di parlare con le persone in maniera riservata e dunque ha bisogno di un posto sicuro". Alla domanda della giornalista sul perché non avesse deciso di restare nella sua casa al quartiere Pigneto di Roma, Trenta replica: "C’erano problemi di controllo e di sicurezza. In quella zona si spaccia droga e la strada non ha vie d’uscita. E poi io avevo bisogno di un posto dove incontrare le persone, di un alloggio grande. Era necessaria riservatezza". "Ho l’atto di cessazione dell’esercito a me e ho tre mesi per andare via - spiega poi -. Intanto mio marito ha fatto richiesta perché è aiutante di campo di un generale e per il suo ruolo può avere quell’appartamento".

"Sono sotto attacco"

“Continuo a pagare il mutuo e sono nella legalità - prosegue l’ex ministra - e per questo non capisco gli attacchi. Crede davvero che se non fosse stato tutto in regola lo Stato maggiore avrebbe dato il via libera?”. Poi ribadisce: “Non credo proprio che si tratti di un privilegio perché io l’appartamento lo pago e lo pago pure abbastanza”. Secondo Trenta, in questi ultimi giorni si trova “sotto attacco”. “È un attacco al presidente Conte? All’Aise, al Movimento? Alla Link Campus, dove sono tornata a lavorare?”, si domanda.