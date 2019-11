È in arrivo una moratoria fino al 6 marzo 2020 per chi non installa nell'automobile il dispositivo anti abbandono sui seggiolini per i bambini fino a 4 anni. Il Pd, secondo quanto si apprende, ha preparato un emendamento al decreto fiscale collegato alla manovra che fa slittare di 4 mesi le sanzioni per chi non si adegua. Il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, aveva già dato disponibilità a una moratoria. Un'iniziativa analoga era stata annunciata nei giorni scorsi anche dal Movimento 5 Stelle. La legge che stabilisce l'obbligo di montare sulle auto i dispositivi di allarme per i seggiolini, i cosiddetti "sistemi anti abbandono" per chi trasporta minori di 4 anni, è entrata in vigore il 7 novembre dopo il via libera del Consiglio di Stato. Per chi non si adegua è prevista una sanzione amministrativa da 81 a 326 euro (pagamento entro cinque giorni 56,70 euro) e la decurtazione di 5 punti dalla patente (COME SCEGLIERE I SEGGIOLINI ANTI ABBANDONO).

La richiesta delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni per la famiglia

La richiesta di un rinvio della parte della legge che prevede le sanzioni era arrivata dalle associazioni dei consumatori e dalle organizzazioni che si occupano di famiglia: i costi dei nuovi dispositivi per le automobili sono alti e ancora non sono scattati gli incentivi. La ministra De Micheli aveva quindi assicurato che era pronta a intervenire per il rinvio delle multe. A chiedere di "congelare" le sanzioni era stato anche il Forum Famiglie, l'associazione vicina alla Cei che si occupa di famiglia. L'associazione aveva chiesto uno stop "almeno fino a quando non saranno emanate disposizioni chiare sull'erogazione del contributo statale per chi dovrà acquistare gli adattatori o i nuovi seggiolini".

Il provvedimento riguarda circa 1,8 milioni di bambini, previsti incentivi

L'Aci ricorda che il provvedimento riguarderà 1,8 milioni di bambini: sul mercato da qui a Natale saranno disponibili alla vendita solo 250mila seggiolini. Secondo quanto riporta Altroconsumo, la bozza non ufficiale del decreto fiscale prevede anche degli incentivi per l’acquisto di questi dispositivi: un fondo di 14,1 milioni di euro nel 2019 che si aggiunge agli stanziamenti già previsti dalla Finanziaria dell’anno scorso e quindi 1 milione di euro nel 2019 e 1 milione di euro nel 2020. Per ciascun dispositivo acquistato sarà riconosciuto un contributo di 30 euro.