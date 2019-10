Non ci sarà un bocciatura da parte di Bruxelles alla manovra italiana. A lasciarlo intendere, per nulla velatamente, è il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis che martedì pomeriggio ha detto: "Non stiamo al momento prendendo in considerazione" il rigetto della manovra italiana, aggiungendo che "se la Commissione avesse voluto chiedere una bozza rivista, avremmo rispettato le scadenze", cioè lo avrebbero chiesto tra oggi e domani. Dombrovskis ha comunque sottolineato che rimangono "preoccupazioni" sulla manovra di bilancio dell'Italia e ha ricordato di aver inviato una lettera al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri per chiedere dei chiarimenti. "Faremo una valutazione con gli altri Stati membri. Non abbiamo ancora tutti gli input tra cui le previsioni economiche", ha aggiunto.

Manovra di confronto

Nel pomeriggio di martedì è infatti ripreso il confronto sulla manovra con un vertice di maggioranza: "Basta litigi, bisogna uscire dal vertice con un messaggio chiaro, poi il Parlamento potrà dire la sua come ogni anno", ha detto Luigi Marattin, vicecapogruppo di Italia viva, entrando a Palazzo Chigi per un vertice che non si preannuncia tranquillo. "La nostra posizione su quota 100 la conoscete tutti - ha aggiunto -, il governo di coalizione si basa su opinioni condivise: ciò non toglie che continuiamo a dire la nostra su come allocare le risorse".