Aumenta il gradimento nei confronti di Giuseppe Conte e del suo governo. A rivelarlo è Ipsos con un sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera. Secondo quanto emerso, il secondo mandato del premier in carica sta facendo segnare un deciso aumento di fiducia e popolarità: infatti se al suo insediamento i pareri negativi erano pari al 52%, contro il 36% dei giudizi positivi, ad oggi questa differenza è notevolmente ridotta con il 43% degli italiani che apprezzano il mandato e il 44% che non sono soddisfatti. L’indice di gradimento raggiunge picchi molto alti tra gli elettori del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, mentre sono numerosi quelli negativi tra chi vota i partiti di opposizione come la Lega. Notevole anche la percentuale di chi non ha dato un giudizio: il 13% degli intervistati non ha espresso un parere positivo o negativo (LA SUPERMEDIA DEI SONDAGGI DI YOUTREND).

Aumenta la fiducia anche sul politico Giuseppe Conte

A confermare la crescita del consenso nei confronti del governo Conte c’è anche il progressivo aumento di giudizi positivi verso il premier e i leader dell’esecutivo gialloverde: Giuseppe Conte si conferma al 49%, un dato di poco inferiore a quello di luglio, ma in aumento del 3% rispetto ai dati di fine settembre. A seguire Luigi Di Maio con il 26% di voti positivi (+3%), Nicola Zingaretti con il 23% (+4%), Dario Franceschini con il 21% (+ 6%). Poi ci sono Matteo Renzi, che si conferma al 12%, Teresa Bellanova con il 12% (+2%) e Roberto Speranza 11% (+1%).

Per il 42% degli italiani il governo durerà

Opinioni equilibrate anche per quanto riguarda la domanda sulla possibile caduta a breve del governo: il 42% è convinto che nei prossimi mesi l’esecutivo non avrà problemi a mantenere la fiducia del Parlamento. Identica percentuale quella degli elettori che vedono difficile la prosecuzione del governo Conte. Inoltre, riporta Ipsos, il 42% degli italiani si augura che l’esecutivo possa arrivare a fine legislatura, mentre il 25% si auspica una caduta immediata con elezioni ad elezioni anticipate. Infine, il 24% sostiene che sia prima necessario approvare la manovra Finanziaria e poi tornare al voto in primavera.