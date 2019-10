Catalfo: Ci hanno dato per morti ma siamo ancora qui

"Dieci anni fa cominciava una storia. La nostra storia. Il Movimento 5 Stelle è di quei cittadini che oggi sono arrivati a Napoli da tutta Italia e che anche quest'anno a Italia 5 Stelle ci hanno fatto sentire il loro calore" - ha scritto il ministro del lavoro Nunzia Catalfo in un post su un social network in occasione della festa del M5s a Napoli. "Tante volte ci hanno dati per morti ma noi siamo ancora qui a lottare per loro, per un mercato del lavoro piu' inclusivo, per rimuovere tutte le forme di disuguaglianze, per piu' diritti e dignità".