Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il provvedimento per chiedere il referendum abrogativo della quota proporzionale prevista nella legge elettorale nazionale. E' così raggiunta la soglia delle cinque Regioni necessarie per ottenere la consultazione popolare. Il via libera questa sera, dopo tre giorni di sedute fino alla mezzanotte. Esulta Salvini: “La primavera prossima avremo un referendum sul maggioritario, finalmente potranno votare 60 milioni di italiani, chi vince governa, chi perde non rompe le palle".

Lo scontro in Regione

Le opposizioni hanno fatto di tutto per impedire al Piemonte di approvare il documento, ma il contingentamento dei tempi imposto dal centrodestra ha fatto gettare la spugna alle forze del centrosinistra e ai pentastellati. "Se ci impedite di fare la battaglia che avremmo voluto noi ci fermiamo qui, non facciamo perdere tempo ai piemontesi", ha annunciato il capogruppo del Pd Domenico Ravetti a nome delle minoranze, i cui esponenti sono poi rimasti in aula senza più illustrare né votare gli oltre 200 emendamenti che avevano presentato, lasciando al centrodestra il lavoro di respingerli.

Salvini: “Proveranno a fermare anche questo referendum”

"State tranquilli proveranno a fermare anche questo referendum, ma raccoglieremo milioni di firme", ha detto Salvini: "Già in passato ci fregarono il referendum sulla legge Fornero, questa volta non ci accontenteremo delle Regioni ma raccoglieremo anche milioni di firme di cittadini italiani a sostegno di una legge chiara che blocca gli inciuci, perché chi parla di proporzionale, Pd e M5S, lo fa solo per salvare la poltrona".

M5S: Lega trasforma Piemonte in Papeete

Critici gli ex alleati di governo: "Salvini - ha detto in una nota il Movimento 5 Stelle del Piemonte - ha ordinato il #Papettellum, una nuova legge elettorale a suo uso e consumo, il Piemonte ha ubbidito agli ordini".