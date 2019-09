Il voto online su Rousseau “è un problema dei Cinque Stelle", secondo l'ex premier Matteo Renzi, che ai microfoni di Sky tg24 ha dichiarato: "Quello che penso della piattaforma Rousseau (COME FUNZIONA IL VOTO) e del Movimento 5 Stelle è noto, ma oggi la priorità è quella di fare un accordo di Governo per salvare l’Italia dall’aumento dell’Iva e quindi c’è l’ipotesi di un Governo che comprenda anche PD e Cinque Stelle. È una vicenda loro, dalla quale sto ben lontano. Le istituzioni sono una cosa, la piattaforma Rousseau è un’altra”.

Renzi a Sky tg24: "Non difenderò mai piattaforma Rousseau"

Sul tema del voto online da parte degli esponenti del Movimento, l'ex segretario dem non nasconde la propria posizione: “Non mi troverete mai a difendere la piattaforma Rousseau e il Movimento Cinque Stelle, ma vedremo in Parlamento quello che deciderà di fare il Movimento. Come si forma questa decisione riguarda i singoli partiti”.

Renzi a Sky tg24: "Mia battaglia più credibile se sto fuori dal governo"

Renzi ha poi commentato la propria scelta di non rivendicare un ruolo all'interno del nuovo governo: “Ho fatto questa battaglia che mi costa tantissimo dal punto di vista umano, perché se c’è un partito con il quale ho discusso e litigato è proprio il Movimento Cinque Stelle, che è quanto di più lontano ci sia da me. Tuttavia la faccio perché penso che sia utile e giusta per il Paese. Ma è più credibile se sto fuori, perché se lo facessi con l’obiettivo di avere un incarico sarebbe immediatamente facile la contraerea”.