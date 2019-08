La crisi va risolta in tempi brevi

Mattarella detta tempi per la risoluzione della crisi, che vuole "rapida". Concede però ai partiti qualche giorno per trovare un accordo, e fissa nuove consultazioni da martedì. "Sono possibili - sottolinea il Capo dello Stato - solo governi che ottengono la fiducia del Parlamento con accordi su un programma per governare il Paese, altrimenti la strada e' quella delle elezioni". Oggi pomeriggio è previsto un primo incontro tra M5S e PD, e i due partiti si preparano: Casaleggio smentisce una marcia indietro su un eventuale accordo e lo stato maggiore del MoVimento si incontra in notturna per studiare la strategia. Nervi tesi nel Pd: i renziani, dopo i tre punti 'irrinunciabili' esposti da Zingaretti, accusano l'area che fa capo al segretario di "non volere l'accordo".