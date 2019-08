Vignetta con Salvini a testa in giù come Mussolini. Lui: “Che pena”

Matteo Salvini appeso a testa in giù, insultato e preso a sassate dalla folla inferocita. È questo il contenuto di una vignetta realizzata da Marian Kamensky, un cartoonist slovacco, che evoca la fine di Mussolini a piazzale Loreto sostituendo il protagonista con il ministro leghista. Salvini – dopo lo stesso autore – ha condiviso sui social l’immagine, commentando: "Simpatico questo vignettista di molti giornali tedeschi che mi mette a testa in giù... Che pena".

Il vignettista

Sotto la vignetta – intitolata “Il futuro di Salvini” – si legge la scritta "Bungee jumping all'italiana". La vignetta è del disegnatore Marian Kamensky, 62 anni, che ha a lungo studiato e lavorato in Germania, per poi spostarsi in Austria, pubblicando, tra l'altro, per riviste come Der Spiegel, Focus e Die Zeit. Sul sito “cartoon movement” si legge inoltre che Kamensky ha lavorato come illustratore di libri e che i suoi lavori sono apparsi anche su The New York Sun e Playboy. Tra le vignette pubblicate sul web, se ne notano diverse dedicate al ministro dell’Interno italiano che Kamensky soprannomina “Benito Salvini”. Oltre a lui, vengono presi di mira anche il presidente americano Donald Trump, quello brasiliano Bolsonaro, il nuovo primo ministro inglese Boris Johnson.