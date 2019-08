Autonomia, Salvini: contrari i politici ladri e incapaci del Sud

"I nemici della Autonomia sono alcuni politici ladri e incapaci del sud, che da 50 anni derubano il Paese. Con l'autonomia gli incapaci vanno a casa": lo ha detto questa sera il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, alla festa della Lega di Colico, in provincia di Lecco.

Il messaggio agli alleati a Cinque Stelle

Dal palco della festa il ministro dell'Interno ha anche lanciato un messaggio agli alleati di governo M5s: "I 5 stelle hanno una pessima componente di sinistra al loro interno. A furia di non fare niente il Paese è fermo, ma io voglio un Paese dove le opere pubbliche ripartano a manetta e non a rilento. Su questo i nodi verranno al pettine. Mercoledì si vota una mozione dei 5 stelle per bloccare la Tav e questo sarà un problema. Chiunque dirà no alla Tav stia bene attento perchè mette a rischio il governo". Salvini si è poi detto "stufo degli attacchi quotidiani degli alleati di governo. O tutti fanno il loro lavoro o la pazienza finisce. Nelle prossime settimane ci sarà bisogno di coraggio e idee chiare. Non è la stagione delle mezze misure. O le cose le facciamo bene o le mezze misure non ci piacciono".