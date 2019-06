Dopo lo scossone delle elezioni europee, che hanno visto la Lega primo partita in tutta la regione, è proprio con il voto nei comuni che il Pd tenterà di resistere all’avanzata del Carroccio nelle storiche città rosse.

Luca Vecchi, Pd, sfida il candidato del centrodestra Roberto Salati

A Reggio è la prima volta che il centrosinistra non vince al primo turno. Luca Vecchi non ci è arrivato per un soffio e si è fermato al 49, 13% dei consensi. Il sindaco uscente sfiderà Roberto Salati, fotografo di matrimoni, moda e pubblicità, candidato per il centrodestra, alla sua prima esperienza in politica. Salati ha raggiunto la cifra record del 28,22% dei consensi, complice anche il traino nazionale del leader Matteo Salvini. Il risultato sembra scontato, a patto che il partito democratico riesca a riportare alle urne lo stesso numero di elettori che ha votato al primo turno. Ultimi giorni di campagna elettorale a Reggio, come per il primo turno si voterà in un’unica giornata dalle 7 alle 23.