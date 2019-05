TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

"Oggi ci sarà un Consiglio dei ministri che è confermato. Io porterò il decreto per 1 miliardo di euro per aiuti alle famiglie, quelle famiglie che hanno bimbi piccoli o che vogliono averne e che hanno gli aiuti più bassi d'Europa". Queste le parole del vicepremier del M5s Luigi Di Maio intervenuto a Gambellara in attesa del Cdm. Matteo Salvini: "Spero non ci siano scontri durante il Consiglio. Io sono pronto". Il premier Conte conferma: il Consiglio dei ministri ci sarà "questa sera. Inizierà questo pomeriggio perché c'è una scadenza, rimarrà aperto e poi ci aggiorneremo in serata alle 20.30" (LA QUERELLE GIORGETTI-CONTE).

Di Maio: Il miliardo non si tocca. Salvini: sicurezza bis pronto

Sul Cdm previsto a Roma, Di Maio ha poi aggiunto: "Ho sentito che qualche membro del governo vorrebbe dirottare su altre misure questi soldi ma questo miliardo non si tocca". Intanto, l’altro vicepremier, Matteo Salvini, che aveva già anticipato di essersi tenuto libero proprio in attesa del Consiglio dei ministri di oggi, conferma: "Il decreto sicurezza bis è pronto con norme contro camorristi, scafisti, teppisti da stadio e per chi aggredisce la gente in divisa e in servizio" (COS'E' IL DECRETO SICUREZZA BIS).

Data ultima modifica 20 maggio 2019 ore 13:00