Anche Emma Bonino, o meglio il suo staff, ha ceduto alla tentazione di citare il Trono di spade in un manifesto elettorale (I MEME PIU' DIVERTENTI). “Si è trattato di uno scherzo burlone di alcuni creativi”, dice la fondatrice e leader di +Europa a Sky Tg24, ospite di Fabio Vitale a Tribù - Europa 19, l’approfondimento che racconta l'Italia che si avvicina alle Elezioni Europee.

E c’è da crederle. “Io – aggiunge Bonino, candidata dai liberal-democratici del gruppo Alde a guidare la Commissione europea - sono una un po’ stravagante. Non so nemmeno cosa sia... War of Thrones - dice confondendo il nome della serie con un manifesto di Donald Trump che, a sua volta, ha “usato” la serie tv per uno dei suoi proclami. Il presidente Usa però, a dispetto di Bonino, non si rivolgeva ai sovranisti ma annunciava l'arrivo del muto al confine col Messico.

