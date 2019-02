“Mi votano 5-6 italiani su 100, una cosa fuori dal mondo, gli italiani sono quasi tutti fuori di testa. Si guardino allo specchio…". A dirlo è il leader di Forza Italia (la fotostoria), Silvio Berlusconi. "Hanno affidato l'azienda Italia a chi non la conosce, non ha lavorato o studiato, come Di Maio e gli altri al vertice", ha affermato l’ex premier elencando quelli che considera i suoi successi politici e chiedendo alla fine "cosa ha fatto in vita sua" il leader M5S?.

“Io laureato con lode e campione in molti sport”

Il Cav ha anche elencato il suo curriculum: “Berlusconi si è laureato con lode, è stato campione in molti sport, ha creato da zero più aziende per un totale di 55mila collaboratori, ha creato una tv, poi una forza politica che è stata per quasi 10 anni al governo, non ha mai messo le mani nelle tasche degli italiani, ha eliminato varie imposte”.

“Non c’è maggioranza senza centrodestra”

Il leader azzurro, ospite di “Pomeriggio Cinque”, è intervenuto anche sul recente voto in Abruzzo: “Il centrodestra unito ha vinto tutte elezioni dal 4 marzo, è l'unica soluzione per l'Italia, e non c'è nessuna maggioranza senza Forza Italia, depositaria di tutti i valori dell'Occidente".