"Abbiamo fatto Lino Banfi patrimonio dell'Unesco". Con questa battuta il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato la decisione del governo di nominare il noto attore comico per rappresentare il nostro Paese nella commissione Italiana per l'Unesco. La decisione è stata comunicata durante l'evento organizzato dal Movimento 5 Stelle sul reddito di cittadinanza.



La reazione dell'attore

Durante il suo intervento, il comico, ospite d'onore dell'evento, non ha rinunciato al suo accento pugliese e all'ironia che da sempre lo contraddistingue. "Ora Luigi ha chiarificheto la mia presenza...". "È una carica bellissima - ha sottolineato riferendosi alla nomina -. Voglio portare un sorriso; le commissioni sono fatte da persone plurilaureate, ma io voglio portare un sorriso ovunque. Il mio sogno è di vedere sorridere anche mentre si fa politica". Spazio anche per un piccolo aneddotto personale, con il comico che ha raccontato il suo primo incontro con il vicepremier: "Questo ragazzo mi disse che sapeva tutti i miei film e mi chiese 'interrogami'. Poi si presentò al mio ristorante per il mio compleanno con un mazzetto di fiori. Luigi ha 32 anni ma quando parla con Salvini e Conte ne ha 55. Non so come fa". Di Maio non ha comunque precisato quale ruolo Banfi svolgerà nella commissione.

Il commento di Salvini

Non si è fatta attendere la risposta del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che in una diretta Facebook ha commentato la nomina dell'attore pugliese. "Lino Banfi va bene. E Jerry Calà? E Renato Pozzetto? E Umberto Smaila?". "Apriamo questo dibattito e sorridiamo - ha aggiunto - che l'Italia è così bella che chiunque la può valorizzare in giro per il mondo".



Data ultima modifica 22 gennaio 2019 ore 13:17