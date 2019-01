"Che vergogna, vi siete rimangiati tutto". "Questo è puro tradimento, mai più il mio voto dopo questo voltafaccia". "Con me avete chiuso". Ma anche: “Ottima iniziativa”, “Coscienziosa presa di coscienza in favore della scienza” e “Finalmente il M5s prende una posizione chiara sui vaccini”. La pagina Facebook di Beppe Grillo è sommersa da centinaia di commenti dopo la decisione del fondatore del Movimento 5 stelle di firmare il “Patto per la scienza”, un documento promosso dal virologo Roberto Burioni e dal professore Guido Silvestri e sottoscritto anche da Matteo Renzi, per sostenere la ricerca scientifica e contrastare la pseudomedicina.

I contestatori

Sono oltre 1600 i commenti sotto il post in cui Grillo annuncia la sua adesione al documento: la maggior parte sono profondamente critici. "Molto delusa e rammaricata di essermi di nuovo sbagliata a dare il mio voto ma sono arrivata alla conclusione che per i poteri forti non ci sia nulla da fare se non una grande rivoluzione delle coscienze e non far più vaccinare i nostri figli, opporsi sempre fin quando non si fa chiarezza”, scrive Nicoletta, che come tanti annuncia di non voler più votare per il M5s. Flavia è lapidaria: “E pensare che una volta eri il mio mito. dalle stelle alle stalle. addio Beppe!". “Il M5S rappresenta il più spaventoso tradimento politico della storia, a partire dal suo fondatore!!, rincara la dose Sergio. Non si contano gli insulti: "Ma vai a lavorare!!! Hai sparato a zero sulle case farmaceutiche fino a ieri. Sei proprio comico", attacca Simona.

L’accusa di vicinanza a Burioni

Molti utenti se la prendono anche per il fatto che il patto è stato promosso dal virologo Burioni, accusato di essere vicino al Pd. “In campagna avevate promesso di abrogare la 119 e oggi firmate il patto con Renzi e Burioni", rinfaccia Valerio. “Beppe, sei degno di Burioni e della sua cricca, con un'aggravante: sei uno sporco traditore!!!”, commenta duramente Sergio. Sarcastica Desirée: “Certo perché Burioni è una garanzia di scienza...come Renzi!! Ma per favore siete tutti uguali!! VENDUTI!!!”. Grillo dopo la pubblicazione del post è successivamente intervenuto sul suo blog, aggiungendo in neretto un P.S: "Ho ricevuto il presente appello dal Professor Guido Silvestri. Non conosco il Professor Roberto Burioni”.

I commenti positivi

Nonostante la grossa mole di commenti negativi, c'è anche chi guarda favorevolmente alla sottoscrizione di Grillo. “Ottima iniziativa speriamo si aggreghino altri personaggi famosi e vengano raddoppiati i fondi come auspicato nel post! La scienza prima di tutto!”, scrive Luca. Per Marco è una “coscienziosa presa di coscienza in favore della scienza. Ai superstiziosi, a coloro che pensano di essere competenti perché leggono Wikipedia, che pensano che la terra sia piatta, che confondono l’astronomia con l’astrologia, insomma per tutti coloro che sono convinti che l’età dello sviluppo cessi al compimento dei sei anni ci sarà sempre il rimedio delle Wanna Marchi di turno o di Amalia la strega che ammalia”, aggiunge. Chiosa Piergiuseppe: “La scienza non è democratica, sono veramente felice che il M5S abbia finalmente preso una posizione chiara a favore dei vaccini! Magari perderà i voti dei no vax ma prendere un sacco di voti da persone che si fidano della scienza!”