Non si placa la polemica tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e Claudio Baglioni, dopo che quest’ultimo si è espresso ieri sulla vicenda delle navi Sea Watch e Sea Eye e sui migranti rimasti per quasi 20 giorni in mare. Oggi Salvini risponde al cantante: “Baglioni mi piace quando canta, non quando parla di politica o di immigrazione. I cantanti cantano, i ministri fanno”.

Le polemiche

Il botta e risposta è iniziato quando il direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo ha commentato, durante la conferenza stampa dedicata alla kermesse, le mosse del governo in tema di immigrazione. “Non si può pensare di risolvere il problema di milioni di persone in movimento evitando lo sbarco di 40 persone o dicendo: ‘Due li prendi tu e cinque io’. Credo che le misure del governo non siano all’altezza”, ha detto Baglioni. “Non lo erano neanche quelle precedenti ma ora il problema è più grande. Siamo alla farsa”. Parole a cui il ministro ha subito replicato su Twitter: “Baglioni? Canta che ti passa, lascia che di sicurezza, immigrazione e terrorismo si occupi chi ha il diritto e il dovere di farlo”.