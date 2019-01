La bozza del decreto circolata qualche giorno fa prevede che il reddito di cittadinanza possa essere richiesto anche da circa 200mila famiglie straniere residenti da almeno 5 anni in Italia. Ma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio smentisce le previsioni e si dice pronto anche a modificare la lungo soggiornanza di 5 anni per i cittadini stranieri. "L'obiettivo è darlo agli italiani e ai lungo soggiornanti che abbiano dato un grande contributo al nostro Paese. Non stiamo dunque parlando dei 5 anni che ci sono nella bozza del Decreto, che va cambiato".

Di Maio: “Pensioni minime partiranno a febbraio”

Di Maio, oggi ad Alleghe per una “ricognizione” sui luoghi colpiti dal maltempo ad ottobre in Veneto, ha annunciato che al suo rientro a Roma verrà “istituito il decreto anche per quota 100 e il reddito di cittadinanza per gli italiani”. Il vicepremier è poi tornato anche sul tema delle pensioni minime sottolineando che "la pensione minima a 780 euro, come le pensioni di invalidità a 780 partiranno tra febbraio a marzo".

