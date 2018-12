Il collegio dei Probiviri del M5s ha espulso dal Movimento i senatori "dissidenti" Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, e gli eurodeputati Marco Valli e Giulia Moi. La comunicazione ufficiale è arrivata con un post sul Blog delle Stelle. De Falco ha parlato di "espulsione incostituzionale e antidemocratica" ma il leader politico del M5s Luigi Di Maio su Twitter ha scritto: "Tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. Oggi i probiviri si sono espressi con provvedimenti duri e giusti. Chi non sostiene il contratto di Governo è fuori dal MoVimento. Il rispetto degli elettori viene prima di tutto".

Di Maio: rispetto regole a costo andare tutti a casa

Il vicepremier ha ribadito il concetto con un post su Facebook: "Qualcuno crede che per il solo fatto di essere senatore allora sia indispensabile per il Governo e per questo possa trasgredire le regole che ha firmato. Non è così. Noi siamo gente seria che rispetta gli impegni presi con i cittadini. Tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. E se ci sono altri senatori o deputati che non intendono più sostenere il contratto di Governo, per quanto mi riguarda sono fuori dal MoVimento, anche a costo di andarcene tutti a casa".

De Falco: espulsione incostituzionale e antidemocratica

Il senatore De Falco, interpellato dall’Agi, ha commentato dicendo che la decisione nei suoi confronti "non rispetta la Costituzione né il dibattito democratico. Non me l'aspettavo, pensavo ci fosse dentro il Movimento del buonsenso per valutare che quello che ho fatto è perfettamente legittimo”, riferendosi alla sua contrarietà al dl Sicurezza. Su questo provvedimento, ricorda, "era stato richiesto da parte mia e di altri un momento di confronto che non c'è mai stato".

I motivi dei provvedimenti

De Falco, infatti, aveva votato contro il decreto Sicurezza mentre De Bonis non aveva partecipato al voto. L'espulsione dei due senatori - viene spiegato nel post - nasce per le seguenti violazioni: per De Falco, per le "reiterate violazioni dell'articolo 11 dello Statuto" e "dell'articolo 3 del Codice Etico". Mentre a Saverio De Bonis vengono imputate la violazione dell'articolo 11 dello Statuto e degli articoli 6 c.4 del Codice Etico. Per il senatore Lello Ciampolillo il collegio dei Probiviri ha optato per il richiamo. Anche lui non aveva partecipato al voto sul dl Sicurezza.

No sanzioni a Mantero e La Mura, in stand-by Fattori e Nugnes

Nessuna sanzione per i senatori 5 stelle Matteo Mantero e Virginia La Mura, per i quali “i procedimenti disciplinari sono stati archiviati". Mentre nei confronti di Elena Fattori e Paola Nugnes "i procedimenti disciplinari sono ancora pendenti”, ha reso noto il collegio dei Probiviri del M5s.

Data ultima modifica 31 dicembre 2018 ore 15:41