"Io il contratto l'ho firmato con Salvini e nel contratto c'è il reddito di cittadinanza, ci sono le pensioni minime più alte, gli aiuti ai lavoratori, abbiamo limitato i contratti precari: noi dobbiamo andare avanti in questa direzione perché se ricostituiamo lo Stato sociale aiutiamo le persone in difficoltà riparte la domanda interna e ne gioverà tutta l'economia". Così Luigi Di Maio a chi gli chiede di commentare le posizioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Ieri il sottosegretario leghista aveva difeso quota 100 sulle pensioni e allo stesso tempo attaccato la misura che prevede il reddito di cittadinanza. Sulla tensione fra Lega e M5s Matteo Salvini interviene con un post su Facebook: "Leggo qualche giornale e sorrido: ma quanto dà fastidio alla vecchia politica e ai vecchi potenti che ci sia un governo nuovo, che finalmente si interessa degli Italiani e non dei poteri forti? Ci vorrebbero mandare a casa domani mattina, ma rimarranno delusi. Noi andiamo avanti per difendere diritto al lavoro e alla pensione, alla sicurezza e alla salute: col sostegno del Popolo, nulla è impossibile". Intanto sono ore decisive nella trattativa Italia-Ue sulla manovra. “Rispetteremo le regole Ue e i cittadini italiani”, ha detto il premier Giuseppe Conte.

Giorgetti (Lega): "Reddito cittadinanza piace a Italia che non ci piace"

La maggioranza non dovrà solo cercare di concludere la trattativa, ma anche superare gli screzi delle ultime ore tra Lega e M5s. Le due forze di governo sono ai ferri corti sulle modifiche necessarie a trovare i soldi per ridurre il deficit. Il reddito di cittadinanza, aveva detto il sottosegretario Giorgetti, piace "all'Italia che non ci piace", ha detto, evocando anche il rischio lavoro nero. “Quando non si potrà più realizzare il contratto, si torni al voto”, ha aggiunto Giorgetti. Diverse le repliche arrivate dal M5s. "A noi l'Italia piace tutta” ha risposto Di Maio "rassicurando" Giorgetti anche sul rischio "lavoro nero", "perché gli ispettorati del lavoro e la Guardia di Finanza - ha spiegato - faranno i loro controlli".

Patuanelli (M5s): “Da Giorgetti ci aspettiamo rispetto”

Stefano Patuanelli, capogruppo M5S al Senato, ha chiesto rispetto alla Lega: "Stupiscono le parole di Giancarlo Giorgetti. Dire che chi ha votato M5S è 'l'Italia che non ci piace’ è un'offesa nei confronti di milioni di cittadini che hanno scelto noi perché siamo da sempre l'unica forza politica innovativa e di cambiamento".

Il braccio di ferro Lega-M5s sui tagli

La corda, nei rapporti tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, è tesa al massimo. Perché al tavolo di Bruxelles vanno sacrificati ancora oltre 5 miliardi: lo 0,3% di Pil. E fino all'ultimo minuto utile nessuno dei due vicepremier mollerà sulle rispettive misure di bandiera. E' qui che si è incagliato il negoziato di Giuseppe Conte e Giovanni Tria a Bruxelles: i due tornano a Roma per incassare il mandato a tagliare fino al 2,04% che nel dettaglio delle misure ancora non hanno. Ma evitare la procedura d'infrazione, è innanzitutto interesse di M5s e Lega, perché le sanzioni minerebbero alle fondamenta il governo: è questo il messaggio che Conte ha inviato a Roma al termine della due giorni a Bruxelles. La Lega, che ha il vento in poppa dei sondaggi, fa la voce grossa per convincere il M5s a tagliare di più sul reddito. "Non è possibile - è il ragionamento che si fa nella Lega, tagliare 70 sulle pensioni e 30 sul reddito: il taglio deve essere alla pari". Ma Di Maio fa orecchie da mercante: lui oltre, fa sapere, non si può spingere. E nel M5s c'è chi scommette che alla fine Salvini cederà.

Ballano 5 miliardi

Al momento dalle pensioni sarebbero stati ricavati poco più di 2 miliardi di risparmi e 1,2 dal reddito di cittadinanza. Ma da Bruxelles sarebbe emersa la necessità di trovare ancora oltre cinque miliardi, a partire proprio da quelle misure. Conte e Tria vorrebbero scontare, come spese fuori patto di stabilità, gli interventi contro il dissesto e per la riforma del processo civile. Ma non basta alla Commissione, che vuole interventi strutturali sul deficit. Chi a Roma media, sta proponendo ai leader di M5s e Lega di sobbarcarsi in parte uguale ulteriori tagli sulle misure.

Data ultima modifica 15 dicembre 2018 ore 12:00