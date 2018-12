Manovra, M5s: contraccettivi gratis per under 26 e richiedenti asilo

Contraccettivi gratis per i giovani sotto i 26 anni, per chi è già esentato dal costo delle spese sanitarie, per i richiedenti asilo o per chi è beneficiario di protezione internazionale e, per un anno, per le donne che hanno subito un'interruzione di gravidanza. È la proposta del Movimento 5 stelle contenuta in un emendamento alla manovra. La gratuità dei contraccettivi "di barriera" sarebbe garantita anche "a coloro ai quali sia stata diagnosticata una malattia sessualmente trasmissibile". Il costo stimato è di 5 milioni l'anno.

Dalla tassa alle bevande alla rottamazione auto, gli altri emendamenti

Quello sui contraccettivi è solo l’ultimo di numerosi emendamenti alla manovra che vengono presentati in questi giorni. Le ultime sono due proposte di Lega e M5s sugli incentivi alla rottamazione delle auto, quella del Carroccio prevede un incentivo fino a 1.000 euro per le nuove macchine acquistate tra il 2019 e il 2020, mentre i pentastellati rilanciano con un contributo fino a 6mila euro per eliminare le euro 0. La Lega, in un altro emendamento, propone anche di aumentare dal 2020 le risorse per la riduzione del superticket, confermando nel 2019 e poi aumentando nei 2 anni successivi l'attuale stanziamento di 60 milioni destinato al Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta. Nei giorni scorsi si è parlato anche di altri due emendamenti in particolare: il primo a firma M5s-Lega per istituire una tassa sulle bevande zuccherate per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro, anche se il ministro dell'Istruzoine Bussetti chiede che gli introiti vadano a università e ricerca. Il secondo è quello per rendere obbligatorio il tempo pieno nelle scuole elementari del Movimento 5 stelle.

Data ultima modifica 17 novembre 2018 ore 17:01