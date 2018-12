Tav, Toninelli: "Ok dalla Francia al rinvio delle gare d'appalto"

La ministra francese dei Trasporti Elisabeth Borne "ha preso atto dell'impegno formalmente assunto dal governo italiano di ridiscutere integralmente il progetto della linea Tav Torino-Lione" e "ha concordato sull'idea che sia necessario rinviare la pubblicazione dei bandi Telt (il Promotore italo-francese responsabile della realizzazione dell’opera, ndr) per il tunnel di base fino al compimento dell'analisi costi-benefici", che "sarà esaminata insieme alla Commissione Ue". È quanto scrive in una nota il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, al termine di un bilaterale a Bruxelles con la sua omologa francese e dopo la riunione ministeriale 'Road Alliance'. Intanto è polemica tra la sindaca Appendino e il comitato Si Tav. Mentre il ministro Di Maio apre "le porte del governo ai manifestanti".

Ministra Francia: "Necessità di non perdere finanziamenti Ue"

"Ho rappresentato la volontà, già più volte manifestata, di condividere con esperti francesi gli esiti preliminari della analisi costi-benefici che stiamo svolgendo - ha riferito Toninelli - per sottoporla successivamente all'ulteriore e definitiva validazione da parte di studiosi internazionali". "Lasceremo che l'Italia faccia le sue valutazioni tenendo ben presente la necessità di non perdere i finanziamenti Ue", ha confermato la ministra francese. “Anche in Francia abbiamo avuto una riflessione sul nostro programma di infrastrutture anche se abbiamo riaffermato la volontà di rispettare i Trattati internazionali. Credo sia così anche per l'Italia", ha aggiunto.

Di Maio: porte aperte del governo ai manifestanti

In giornata, intanto, si è tenuto un incontro di circa 90 minuti tra la sindaca di Torino Chiara Appendino e il vicepremier Luigi Di Maio, che ha detto: “Nei prossimi giorni con il premier Conte, il ministro Toninelli e altri rappresentanti del Governo del Cambiamento, vogliamo incontrare i rappresentanti della manifestazione di Torino. Per loro, come per tutti i cittadini, le porte delle istituzioni sono aperte per un dialogo costruttivo".

Lo scontro Appendino-Si Tav

Ma proprio la prima cittadina è stata al centro di uno scontro dialettico con il movimento Si Tav. La sindaca ha invitato le sette organizzatrici della manifestazione a un incontro, ma la richiesta è stata declinata: “È un brutto segnale di chiusura, ma la mia porta resta sempre aperta”, ha commentato. Il comitato ha risposto che la disponibilità al dialogo "con chiunque ce lo chieda e voglia ascoltarci, ma la priorità rimane l'incontro col presidente della Repubblica Mattarella”. Intanto il presidente della Camera Roberto Fico ha ribadito che la Tav “non va fatta ma è giusto incontrare i favorevoli”.

