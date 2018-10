No Tap a Melendugno: bruciate tessere elettorali e foto politici M5s

È giorno di manifestazione contro la Tap (COS'È) a Melendugno, in provincia di Lecce, dopo che ieri il vicepremier Luigi Di Maio ha detto che l’opera va realizzata perché ci sono "penali per quasi 20 miliardi di euro". Parole che non sono piaciute all’ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, secondo cui il leader del M5s "mente" e deve dimettersi perché sulla Tap non c'è "nessuna penale e nessuna carta segreta". Soddisfatto invece anche il vicepremier e alleato di governo Matteo Salvini: "Se l'energia costa meno per famiglie e imprese è solo una buona notizia. E quel che serve a fare pagare meno gli italiani va avanti".

Le proteste dei No Tap

Di Maio, appoggiando la linea del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha quindi ceduto su quello che era stato uno dei cavalli di battaglia alle elezioni, scatenando così la rabbia del movimento No Tap contro il M5s, con attivisti che da ieri protestano strappando le tessere elettorali. Oggi i manifestanti sono sotto la sede della delegazione della Capitaneria di porto di San Foca, la marina di Melendugno in cui approderà il gasdotto, con un manifesto composto dalle fotografie dei pentastellati che si erano impegnati in prima persona sull'argomento gasdotto, a partire da quella del ministro per il Sud, Barbara Lezzi. Ma ci sono anche le immagini di Di Maio e Alessandro Di Battista - che in campagna elettorale aveva assicurato: "Una volta al governo bloccheremo il progetto in 15 giorni" - insieme a quelle di diversi parlamentari eletti in Salento. "Avete tradito il contratto di governo sottoscritto con i vostri elettori - si legge sul manifesto - che prevede la partecipazione dei cittadini nelle decisioni che li riguardano e un'analisi costi/benefici sulle grandi opere. Con il vostro voltafaccia avete dimostrato di essere peggio dei vostri predecessori. Se vi resta ancora un minimo di dignità e onestà dimettetevi". Alcuni attivisti che partecipano alla manifestazione No Tap hanno bruciato le proprie tessere elettorali e le foto che ritraevano i volti dei parlamentari del M5S eletti in Salento.

Di Maio: ho studiato le carte per mesi, non possiamo fare altrimenti

Ieri sui social i No Tap avevano già lanciato una campagna per far dimettere gli eletti del M5S, a cui ha risposto Di Maio dal suo tour in Sicilia: "Ho studiato le carte per tre mesi. Vi assicuro che non è semplice dover dire che ci sono delle penali per quasi 20 miliardi di euro. Ma così è, altrimenti avremmo agito diversamente". Ma il disappunto, anche interno al M5s, emerge. Tony Trevisi, consigliere regionale, ieri ha espresso tramite un post tutta la sua delusione per il comportamento del governo Conte, e una decisa presa di distanza dalle decisioni governative è arrivata anche dalla deputata veneta Sara Cunial.

Calenda: Di Maio imbroglione come sull’Ilva

E contro Di Maio si scaglia anche il suo predecessore al Mise, che lo accusa di fare una "sceneggiata" e di "tradire i suoi elettori": "Sapeva da sempre (non essendoci penali e carte segrete) e dunque vi ha preso in giro - ha scritto Calenda su Twitter rispondendo a dei follower - Quello che ha dichiarato ora per tirarsi fuori dall'ennesima figuraccia è una menzogna. Dover spiegare queste cose ai sostenitori dell'onestà è triste". Secondo Calenda, "lo Stato ha solo autorizzato un'opera privata alla luce del sole (e in piena legittimità). Se revoca l'autorizzazione paga i danni a seguito di un arbitrato". "Si sta comportando da imbroglione come sull'Ilva - ha aggiunto l’ex ministro - non esiste una penale perché non c'è un contratto", semmai ci potrebbe essere "una richiesta di risarcimento" da parte dell'impresa "visto che sono stati fatti investimenti a fronte di un'autorizzazione legale".

