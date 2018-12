"Scuole sicure", vigili e telecamere contro lo spaccio di droga

Daspo urbano per chi viene sorpreso a spacciare vicino alle scuole. Lo prevede una delle indicazioni contenute nella direttiva "Scuole sicure" presentata al Viminale dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nella direttiva, infatti, è inserita la raccomandazione ai Comuni a individuare, nei regolamenti comunali, le scuole fra i luoghi dove applicare il Daspo, cioè una misura di allontanamento. Il cosiddetto daspo urbano è previsto negli indirizzi impartiti recentemente con le "Linee guida sulla sicurezza urbana" e già adottata da diversi sindaci, anche per fronteggiare altre problematiche. "A ottobre faremo un primo bilancio - ha poi aggiunto Salvini - molti sindaci ci hanno già chiesto di estendere il piano e se i risultati saranno positivi, lo faremo".

Stanziati 2,5 milioni di euro per il progetto pilota



La direttiva “Scuole sicure” prevede una somma complessiva di 2 milioni e mezzo di euro per un progetto pilota in 15 città italiane contro lo spaccio vicino alle scuole. Questa somma, ha spiegato Salvini, servirà a potenziare gli impianti di video-sorveglianza, a consentire l'assunzione temporanea di più vigili urbani e a organizzare campagne informative. "Non ci saranno i carri armati fuori dalle scuole - ha detto Salvini - ma faremo attenzione alle segnalazioni che arriveranno dai sindaci, saranno coinvolti i presidi e le prefetture, raccoglieremo le indicazioni che arriveranno. Sarà qualcosa di soft, di carattere non punitivo, ma preventivo". L'obiettivo su cui conta il Viminale è quello di recuperare la somma investita sequestrando droga per un importo pari a 2 milioni e mezzo.

Le 15 città protagoniste del progetto pilota, anche Milano



I fondi complessivi di 2,5 milioni di euro vengono presi dal Fondo Unico Giustizia e la somma sarà ripartita in proporzione al numero degli abitanti. Le 15 città beneficiarie saranno: Roma, a cui andranno 727mila euro; Milano. 344mila euro; Napoli, 243mila euro; Torino, 222mila euro; Palermo, 168mila euro; Genova, 146mila euro; Bologna, 98mila euro; Firenze, 96mila euro; Bari, 81mila euro; Catania, 78mila euro; Venezia, 66mila euro; Verona, 65mila euro; Messina, 59mila euro; Padova, 53mila euro e Trieste, con 51mila euro.