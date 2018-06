Taglio Vitalizi, Casellati frena. M5s: giravolta incredibile

È tensione tra la presidente del Senato Elisabetta Casellati e il Movimento 5 stelle sul taglio dei vitalizi, la cui delibera è stata presentata ieri dal presidente della Camera Fico. Casellati ha detto di auspicare “soluzioni condivise" sul ricalcolo degli assegni mensili agli ex deputati, spiegando di avere "qualche perplessità sul fatto di poter incidere sui diritti acquisiti". “Una giravolta incredibile", ha replicato il senatore M5s Nicola Morra. "Uno schiaffo ai cittadini", è invece l’attacco di Laura Bottici, questore pentastellato a Palazzo Madama. Prova a rasserenare gli animi il presidente della Camera Roberto Fico, che proprio ieri, 27 giugno, ha presentato nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza di Montecitorio, il testo della delibera sui vitalizi (COSA PREVEDE). Con la presidente del Senato Casellati "non c'è nessuna polemica”, assicura Fico. "Sapeva che avremmo proceduto con la delibera. Faccio quello che avevo promesso, senza alcuna paura". E succederà "qualcosa di storico", ha commentato a Sky TG24 il ministro Fraccaro.



Di Maio: “I vitalizi sono privilegi rubati”

Il taglio dei vitalizi "significa incidere sullo status di persone che magari oggi possono avere anche un'età rilevante e che si trovano improvvisamente ad avere uno stipendio magari inferiore al reddito di cittadinanza", ha detto la presidente del Senato a margine di una sua visita istituzionale a Washington. Ma a rincarare la dose tra i 5 stelle è stato anche Luigi Di Maio, che su Twitter attacca: "I vitalizi non sono diritti acquisiti, ma privilegi rubati. I privilegi rubati non possono esistere nel nostro governo". Il senatore M5S Morra ha assicurato che il Movimento 5 Stelle "non farà sconti" sulla misura e ha affermato: "Quando dagli annunci si è passati ai fatti su misure rapidamente cogenti, e Montecitorio, per volontà di Roberto Fico, ha provocato le reazioni scomposte di tanti privilegiati, da Casellati si sono levati appelli alla prudenza”. "In un Paese che fa segnare il record di poveri c'è ancora chi, come Casellati, parla di diritti acquisiti dei politici – attacca la senatrice M5s Bottici – Uno schiaffo in faccia ai tanti cittadini che in questi anni più volte hanno visto mettere mano ai propri trattamenti pensionistici”.

Fico: “Camera può andare avanti anche da sola”

Il presidente della Camera sulla vicenda getta acqua sul fuoco ma spiega che il taglio dei vitalizi potrebbe proseguire il suo percorso verso l’approvazione anche soltanto nell'aula da lui presieduta: "Se il Senato non dovesse approvare la delibera, la Camera ha l'autonomia per andare avanti da sola", ha affermato Fico. Poi, con un post su Facebook, spiega: "Ribadisco che non mi avvarrò dell'immunità parlamentare di fronte all'eventuale presentazione di ricorsi" da parte degli ex parlamentari sull'abolizione dei vitalizi. “Questo perché ritengo anche che sia necessario partire da sé stessi, dal proprio agire e dal proprio esempio, prima di chiedere qualcosa agli altri".

Fraccaro a Sky TG24: “Taglio dei vitalizi storico, spero anche al Senato”

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, intervenuto a Sky TG24, promette: “La settimana prossima alla Camera si voterà" sulla delibera sui vitalizi "e succederà qualcosa di storico. Noi speriamo venga fatto anche al Senato ma il Senato è autonomo”, spiega Fraccaro. Che poi specifica: “Rispetto l'autonomia dei due rami del Parlamento. Quello che ci auguriamo, visto che la maggioranza è la stessa, è che la presidente del Senato, nel rispetto della sua autonomia, possa convocare anche al Senato un ufficio di presidenza" sul taglio dei vitalizi.