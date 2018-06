Di Maio: "Per avere reddito di cittadinanza 8 ore lavoro gratis"

"Il reddito di cittadinanza non è dare soldi a qualcuno per starsene sul divano. Mentre ti formi e lo Stato investe su di te, ti do un reddito e in cambio dai al tuo sindaco ogni settimana 8 ore lavorative gratuite di pubblica utilità". Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, nel suo intervento al congresso della Uil, ha spiegato come intende impostare la misura contro la povertà, uno dei cavalli di battaglia del M5s in campagna elettorale. "Il reddito di cittadinanza è dire con franchezza: hai perso il lavoro, il tuo settore è finito o si è trasformato. Ora ti è richiesto un percorso per riqualificarti e essere reinserito in nuovi settori".

L'abolizione dei vitalizi e delle pensioni d'oro

Nel suo discorso davanti alla platea dei delegati sindacali, il vicepremier ha parlato anche dell'abolizione dei vitalizi agli ex parlamentari e delle pensioni d’oro. "Credo che la prossima sia la settimana buona per abolire i vitalizi agli ex parlamentari. Dobbiamo ricominciare a mettere al centro alcuni segnali, poi passeremo alle pensioni d'oro". Secondo Di Maio è una “questione di giustizia sociale”. Poi, parlando delle pensioni d’oro, ha fissato la soglia: per il vicepremier quelle che sono “sopra i 5 mila euro netti al mese vanno tagliate” se non si sono versati i contributi.

Migranti: “Stati europei diano una mano o dimostreranno che Ue non è solidale”

Altro argomento caldo e di forte attualità di cui ha parlato Di Maio è quello dei migranti. Il ministro non ha mancato di rispondere alle critiche che sono arrivate all’Italia dalla Francia nelle ultime settimane. "A livello internazionale, ma soprattutto europeo, sto vedendo cose inedite. Comportamenti scomposti di capi di Stato, come il presidente francese, che prima ha sempre parlato di rapporti di buon vicinato quando i governi italiani stavano zitti e adesso comincia ad attaccare a giorni alterni". Poi, riferendosi sempre a Macron, Di Maio ha ricordato come l’inquilino dell’Eliseo "un giorno dice di non volere offendere l'Italia e un altro parla di lebbra. Ma la vera lebbra – dice - è l'ipocrisia europea, di alcuni Stati che respingono i migranti a Ventimiglia e poi ci fanno la morale su come gestirli". Sulle Ong che operano nel Mediterraneo (GLI OBBLIGHI SUI SALVATAGGI IN MARE), Di Maio ha ribadito e rivendicato la posizione del governo, che, dice, è in linea con quello che è sempre stato il pensiero del suo Movimento. "Un anno fa sulle Ong eravamo intervenuti noi come M5s, adesso con le ultime notizie che abbiamo su alcune Ong che battono bandiera di Stati che neanche li riconoscono, evidentemente è venuto fuori il problema, siamo contenti di aver avuto ragione", ha detto. Poi ha aggiunto: "Adesso gli altri Stati europei diano una mano o dimostreranno che l'Ue non è solidale".

IL GOVERNO CONTE Guarda tutti i video