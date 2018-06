Migranti, Merkel chiama Conte: bozza Ue sarà accantonata

"Ho appena ricevuto una telefonata dalla Cancelliera Angela Merkel, preoccupata della possibilità che io potessi non partecipare al pre vertice di domenica a Bruxelles sul tema immigrazione. Le ho confermato che per me sarebbe stato inaccettabile partecipare a questo vertice con un testo già preconfezionato. La Cancelliera ha chiarito che c'è stato un "misunderstanding": la bozza di testo diffusa ieri verrà accantonata". A dirlo è il premier Giuseppe Conte che, su Facebook, torna sulla vicenda della bozza di dichiarazione finale della riunione informale Ue sul tema dell'immigrazione in programma domenica a Bruxelles. Un testo che non era piaciuto al governo giallo-verde, il cui ministro dell’Interno, Matteo Salvini, aveva detto: “Se andiamo lì per avere il compitino già preparato da francesi e tedeschi è giusto risparmiare i soldi del viaggio”. E il ministro del Lavoro Luigi Di Maio esulta su Twitter per la chiamata della Merkel: "Finalmente vedo un'Italia rispettata in Europa e nel mondo. Continui così Presidente Giuseppe Conte!".

Conte: nessuno può prescindere dall’Italia

Nel suo post, il premier Conte ha sottolineato che sul tema dell’immigrazione "nessuno può pensare di prescindere dalle nostre posizioni". Inoltre, ha spiegato, che domenica a Bruxelles “al centro della discussione sull'immigrazione ci sarà la proposta italiana e se ne discuterà insieme alle proposte di altri Paesi”, e ha aggiunto che il vertice “non si concluderà con un testo scritto, ma solo con un summary sulle questioni affrontate e sulle quali continueremo a discutere al consiglio europeo della prossima settimana".

