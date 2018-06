Conte a Tusk: l’Italia non può farsi carico di tutti i migranti

Non è pensabile che l’Italia si faccia carico dei cosiddetti movimenti secondari che sono negli altri Paesi europei, specie dopo che in più occasioni si è riconosciuto che il nostro Paese è quello più esposto ai flussi migratori. Secondo quanto si apprende, è questa la linea che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk nel corso del vertice a Palazzo Chigi. Un incontro durato due ore, che ha preceduto quello previsto per il tardo pomeriggio tra il premier, il ministro dell’Interno Matteo Salvini e quello del Lavoro Luigi Di Maio, destinato a mettere a punto una proposta italiana da portare al summit di domenica a Bruxelles sulla gestione dei migranti.

Cosa sono i movimenti secondari

Per movimenti secondari di migranti si intende la circolazione di chi sbarca sulle coste europee tra i Paesi membri Ue. Secondo quanto previsto dal regolamento di Dublino, se un richiedente asilo, la cui pratica non è stata ancora espletata, abbandona il Paese di primo approdo per andare in un altro Stato membro europeo, quest'ultimo può "ricollocarlo" nel Paese dove era sbarcato. Conte, nel corso dell'incontro con Tusk, si sarebbe soffermato su questo punto, sottolineando l'indisponibilità dell'Italia alla cosiddetta "seconda accoglienza": posizione, questa, che il governo poterà anche al vertice di domenica a Bruxelles tra otto Paesi Ue, tra i quali Germania e Francia.

Il tweet di Donald Tusk

"Felice di aver incontrato oggi a Roma il premier Giuseppe Conte dopo il G7 di Charlevoix - ha scritto su Twitter Tusk dopo l’incontro - Abbiamo avuto una discussione positiva in vista del vertice Europeo della prossima settimana sulla necessità di estirpare l'immigrazione illegale".