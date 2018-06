Governo Conte: donne sono solo il 17,19%, più del 25% under 40

Quello di Giuseppe Conte è il governo con la terza percentuale più bassa di donne, dall’esecutivo Berlusconi IV a oggi. Se si guarda alla scorsa legislatura, si vede che la percentuale femminile si era attesta tra il 27-29% (dati Openpolis), mentre ora siamo al 17,19%. Su 64 membri del governo le donne sono 11, delle quali cinque ministro e sei viceministro o sottosegretario. A fare la differenza sono state proprio le nomine dei sottosegretari e dei viceministri. Solo il governo Monti aveva fatto segnare una percentuale più bassa di donne in questa categoria: 10,34% contro il 13,04% dell'esecutivo giallo-verde (Il test sul contratto di governo).

Il "primato rosa" del governo Letta

Il governo Monti ha anche la media complessiva più bassa di donne (12,77%), seguito dal Berlusconi IV (15,25%), mentre Conte è terzo in questa scala. Il primato rosa spetta al governo Letta, con il 29,3% di donne (sette ministri e 11 sottosegretari). Ma guardando solo ai ministri, il più femminile è stato l'esecutivo di Renzi, con la metà composto da donne, ovvero 8 su 16.

Governo Conte: più del 25% della squadra è under 40

Quello di Conte è però un esecutivo giovane. Per la prima volta dal 2008 a oggi, la percentuale di under 40 nella squadra di governo supera quota 25%. Un'altra fetta importante dell'esecutivo, il 39%, si trova nella fascia 41-50 anni. La fascia over 61, che in media includeva nelle passate legislature circa il 30% della squadra di governo, è invece composta dal solo 6% nell'esecutivo giallo-verde. Degli ultimi sei governi, quello più anziano è stato quello guidato da Mario Monti, in cui oltre il 50% dei membri aveva più di 61 anni.

