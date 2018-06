Elezioni Comunali 2018: i risultati in tempo reale a Brescia

Cominciato lo spoglio a Brescia, uno dei 103 comuni chiamati alle urne in Lombardia per eleggere sindaci e consiglieri comunali. In vantaggio il candidato del centrosinistra e sindaco uscente Emilio Del Bono. Segue la candidata del centrodestra Paola Vilardi. L’affluenza alle urne, alle ore 23, è stata del 57,44%, in netto calo rispetto alle amministrative del 2013, in cui era stata del 65,55%.

I RISULTATI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Il voto

Gli aventi diritto al voto a Brescia erano poco più di 145 mila e la votazione si è svolta in 203 sezioni elettorali. L’eventuale ballottaggio si terrà fra due settimane, il 24 giugno.

I candidati

I candidati in corsa sono otto. La coalizione del centrosinistra ha schierato Emilio Del Bono​, il sindaco uscente che punta alla riconferma, mentre il centrodestra compatto ha opposto Paola Vilardi. Il M5s ha candidato Guido Ghidini. Concorrono anche Laura Castagna​ per la lista Brescia Italiana Azione Sociale Forza Nuova, Leonardo Peli per la lista ​Il Bigio Pro Brixia​, Alberto Marino​ per Potere al Popolo, Lamberto Lombardi​ per il Partito Comunista Italiano​ e Davide de Cesare per CasaPound.

Le elezioni del 2013

Nell’ultima tornata amministrativa del 2013 a Brescia votarono 92.854 cittadini su 141.960 aventi diritto, per un’affluenza pari al 65,41%. Le schede o i voti non validi furono 2.202, di cui 441 schede bianche. Nel primo turno ottennero praticamente gli stessi voti Emilio Del Bono (38,06%), sostenuto dal Pd, Sinistra Ecologia e Libertà e da liste civiche, e Adriano Paroli (38%), candidato del Pdl. Il sindaco uscente Francesco Onofri prese poco più del 7%, così come la candidata del Movimento 5 Stelle Laura Gamba. Al ballottaggio vinse Del Bono con il 56,52% dei voti, strappando, dopo cinque anni, la città al centrodestra.

Il sindaco uscente

Alla terza candidatura nel comune lombardo, Emilio Del Bono, 52 anni, punta a battere nuovamente il centrodestra dopo il ballottaggio del 2013. Dal 1996 al 2008 è stato deputato, prima nelle fila dell'Ulivo, poi in quelle della Margherita e infine in quelle dell’Unione.