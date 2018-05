Governo, Salvini e Di Maio: "Significativi passi avanti"

"Sulla composizione dell'esecutivo e del premier sono stati fatti significativi passi in avanti nell'ottica di una costruttiva collaborazione tra le parti con l'obiettivo di definire tutto in tempi brevi per dare presto una risposta e un governo politico al Paese". Così Matteo Salvini e Luigi Di Maio, in una nota congiunta, hanno svelato l'esito del loro incontro di questa mattina a Montecitorio, al quale erano presenti anche Vincenzo Spadafora e Giancarlo Giorgetti. I due leader di Lega e M5s ieri avevano chiesto e ottenuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 24 ore per portare a termine un nuovo tentativo di formare un esecutivo (LO SPECIALE). Il tutto con il benestare di Silvio Berlusconi, che aveva fatto sapere che un eventuale esecutivo tra Carroccio e pentastellati non segnerebbe la fine dell’alleanza di centrodestra, anche se Forza Italia non voterebbe la fiducia.

"Clima positivo"

Si terrà "già oggi pomeriggio la prima riunione con i responsabili tecnici dei diversi settori del MoVimento 5 stelle e della Lega", annunciano nella nota il leader del Carroccio e quello dei pentastellati, parlando di "un clima positivo per definire il programma e le priorità di governo".

Toti: “Nessun ministro di Forza Italia”

La posizione di Berlusconi, intanto, è stata confermata oggi anche dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a Radio 24: “Non ci saranno da parte di Forza Italia pregiudizi, neppure barricate, né dichiarazioni roboanti sulla rottura di una coalizione, che non ritengo rotta”. E aggiunge: "In questo Governo Forza Italia non metterà ministri, non parteciperà, non sta preparando la piattaforma programmatica".

Marcucci: “Era ovvio che accadesse”

Dura la reazione del capogruppo Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci, che in un’intervista a Repubblica dice: "Prendiamo atto che sta per accadere quello che era ovvio accadesse. Dalla tenuta della logica spartitoria avuta alle Camere sui presidenti, sui vice presidenti, sui questori, si capiva che c'era un accordo più profondo che non poteva non sfociare in un'intesa di governo". E ribadisce che il Pd, “avendo perso ed essendo state vinte le elezioni da due forze di grande assonanza programmatica” non poteva che ritagliarsi “il ruolo di opposizione. La distanza del Pd da queste forze è enorme e quindi non potevamo pensare a un progetto di governo. Questa chiarezza premierà il Pd".

10 maggio 2018