Mattarella: "Farcela senza l’Europa è illusione o inganno"

"Tutti sanno che nessuna delle grandi sfide, alle quali il nostro continente è oggi esposto, può essere affrontata da un qualunque Paese membro dell'Ue, preso singolarmente". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Fiesole alla conferenza "The state of the Union", ha richiamato l’esigenza di considerare la dimensione comunitaria come la sola possibile per il futuro. “Pensare di farcela da soli è pura illusione o, peggio, inganno consapevole delle opinioni pubbliche. Numerosi concittadini europei - ha aggiunto il presidente - hanno smesso di pensare che l'Europa possa risolvere i loro problemi. Vedono sempre meno nelle istituzioni di Bruxelles un interlocutore vantaggioso, rifugiandosi in un orizzonte puramente domestico, nutrito di una illusione: pensare che i fenomeni globali che più colpiscono possano essere affrontati a livello nazionale”. Per Mattarella, dunque, bisogna riscoprire l'Europa "sottraendoci all'egemonia di particolarismi senza futuro e di una narrativa sovranista pronta a proporre soluzioni tanto seducenti quanto inattuabili, certa comunque di poterne addossare l'impraticabilità all'Unione". Mattarella: "Governo neutrale fino a dicembre oppure voto"

Mattarella: “Mai come oggi urge unire”

Mattarella ha evidenziato "il necessario ruolo di equilibrio svolto da un concerto di 27 Paesi". E poi ha lanciato un monito: "Mai come oggi appare urgente unire”. Il capo dello Stato ha posto l’accento anche sulla sfiducia verso le istituzioni europee: “La operosa solidarietà degli esordi sembra essersi trasformata in una stagnante indifferenza, in una sfiducia diffusasi, pervasivamente, a tutti i livelli, portando opinioni pubbliche, governi, istituzioni comuni, a diffidare, in misura crescente, l'uno dell'altro". "Non possiamo ignorare questo stato di fatto", ha aggiunto, parlando della convinzione "diffusa fra i cittadini europei che il progetto comune abbia perso la sua capacità di poter realmente venire incontro alle aspettative crescenti di larghi strati della popolazione; e che non riesca più ad assicurare adeguatamente protezione, sicurezza, lavoro, crescita per i singoli e le comunità. Con una contraddizione singolare, che vede gonfiarsi, simultaneamente, le attese dei cittadini e lo scetticismo circa la capacità dell'Europa di corrispondervi”.

“No a formule ottocentesche”

Mattarella ha poi difeso l’Euro e il suo ruolo: “Abbiamo una moneta capace di costituire un punto di riferimento concreto sul piano internazionale, un ruolo che nessuna moneta nazionale potrebbe svolgere”. Per il capo dello Stato, inoltre, le difficoltà del momento non devono portare ad un arretramento: “Più sicuri che nel dopoguerra, più liberi che nel dopoguerra, più benestanti che nel dopoguerra, rischiamo di apparire oggi privi di determinazione rispetto alle sfide che dobbiamo affrontare. E qualcuno, di fronte a un cammino che è divenuto gravoso, cede alla tentazione di cercare in formule ottocentesche la soluzione ai problemi degli anni 2000”, ha concluso Mattarella.