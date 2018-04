Berlusconi: "Davanti a M5s gente si sente come ebrei davanti a Hitler"

Silvio Berlusconi passa all'attacco dopo l'avvicinamento tra Movimento 5 stelle e Partito Democratico durante le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico, nell'ambito del mandato esplorativo conferitogli dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Ho chiesto a delle persone come si sentissero di fronte a questa formazione politica - dice il leader di FI parlando del M5s - che non si può certo definire democratica. Uno mi dice 'credo che ci sentiamo come gli ebrei al primo apparire della figura di Hitler'". Dopo il fallimento della pista verso un governo targato centrodestra-M5s, risoltasi in un nulla di fatto a causa dei veti dei pentastellati proprio sulla figura di Berlusconi, il leader di Forza Italia afferma: "Siamo impegnati oggi a cercare solo una soluzione alla crisi politica, senza veti né preclusioni rispettosa del voto espresso dagli italiani". Ma di rispetto verso i risultati delle elezioni del 4 marzo parla anche il leader della Lega Matteo Salvini, che critica duramente la frase del leader di Forza Italia: "Berlusconi paragona i 5 Stelle ai nazisti? È meglio tacere e rispettare il voto degli italiani invece di dire sciocchezze. Io voglio dare un governo all'Italia, sono stufo di insulti, capricci e litigi". (LO SPECIALE ELEZIONI)

Domani secondo giro di colloqui per Fico con Pd e M5s



Per domani, 26 aprile, è stato annunciato il calendario del nuovo giro di consultazioni di Fico per un nuovo sondaggio con Pd e M5s dopo l'avvicinamento della prima tornata: la delegazione dem è convocata per le ore 11, quella pentastellata è attesa per le 13. Poi in giornata Fico si recherà al Quirinale per riferire al capo dello Stato sull'esito degli incontri.

"M5s, l'Italia si trova di fronte a un grave pericolo"

Berlusconi, arrivato alle Malghe di Porzus (Udine) per le celebrazioni della Liberazione, prosegue così sul M5s: "Il linguaggio della politica non dovrebbe mai assumere toni livorosi e aggressivi verso l'avversario, dal quale è naturale dissentire, ma che non deve mai diventare un nemico". Il discorso verte anche sulle discussioni finalizzate a trovare un accordo per la nascita di un nuovo governo: "L'insulto, l'odio, i veti, le preclusioni verso chi rappresenta un consenso democratico non sono nello spirito del 25 aprile". In pratica, per il leader di Forza Italia, l'Italia con il M5s si trova "di fronte a un grave pericolo".

"Forze politiche hanno il dovere di essere responsabili"

Tornando sulle celebrazioni per la festa per il 25 aprile, nel 73esimo anniversario della Liberazione, Berlusconi mette a confronto la situazione odierna con quella dell'epoca: "Oggi i pericoli non sono quelli di allora, ma come allora vi è una diffusa stanchezza per i limiti e il cattivo funzionamento del sistema democratico". Poi un appello: "Tutte le forze politiche hanno il dovere di essere responsabili, nel linguaggio e nei comportamenti: il calcolo politico non può portare a disgregare quella convivenza democratica faticosamente acquisita settant'anni fa e mantenuta in epoche difficili, dalla guerra fredda al terrorismo. Noi siamo impegnati in questo", conclude Berlusconi.

