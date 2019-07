Usl 2 aderisce a Vacanze coi fiocchi

Anche quest'anno l'Usl Umbria 2, insieme a numerose amministrazioni comunali, aderisce alla campagna nazionale "Vacanze coi fiocchi", giunta alla 20/a edizione, per la sicurezza sulle strade e per contrastare il "picco" di vittime e incidenti stradali che si registra nei mesi estivi.

La campagna prevede la distribuzione di depliant informativi, manifesti e locandine, adesivi, spot radio e video, totem ed eventi pubblici, come la tradizionale distribuzione dei materiali ai caselli in occasione dei grandi esodi. Gli incidenti non sono frutto della fatalità - sottolineano i promotori - ma soprattutto di comportamenti di chi si mette al volante: infatti più della metà nascono dal mancato rispetto delle regole da parte di chi guida e dalla distrazione. Un insieme di eventi e azioni di coinvolgimento si svolge quindi su tutto il territorio nazionale per invitare tutti coloro che si mettono in auto (o in moto) per raggiungere le strade delle vacanze ad "accendere la prudenza prima del motore". Le attività si concentrano sulla sicurezza dei bimbi a bordo, le norme per un viaggio sicuro, il controllo del veicolo, la distrazione.

La campagna è promossa e coordinata dal Centro Antartide di Bologna in collaborazione con l'Osservatorio per l'Educazione Stradale e la Sicurezza della Regione Emilia-Romagna.