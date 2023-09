Sversavano rifiuti nei torrenti nel Messinese, indagate 66 persone

Sono in tutto 66 le persone indagate per avere sversato rifiuti, anche pericolosi, negli alvei dei torrenti Mela e Patrì, nel Messinese. Quattordici camion, per un valore complessivo di oltre un milione di euro, appartenenti a diverse ditte sono stati sequestrati dai carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto che hanno eseguito anche una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali per la durata di un anno nei confronti del titolare di un’azienda.