Opere magiche, torna la festa del pensiero magico a Stromboli

Torna a Stromboli "Opere Magiche", la festa del pensiero magico, in programma nell’isola eoliana dal 9 al 12 settembre 2023. Un appuntamento giunto alla seconda edizione che vuol essere un percorso iniziatico, un'alchimia di conoscenze, pratiche, tecniche ed esperienze che per qualche giorno l'isola offre a chi desidera approfondire forme di conoscenza non comprese nel perimetro del pensiero razionale. Oltre agli eventi previsti, "Opere Magiche" prevede ogni giorno un percorso di workshop, seminari e consulti su temi quali l'ipnosi, l’astrologia, i tarocchi, gli I-ching e il massaggio olistico. Nei giorni del festival la Biblioteca dell'isola diventa un punto di incontro e di scambio con la presenza di un biblio-shop della Casa editrice Astrolabio Ubaldini, il cui ricco catalogo specializzato in psicologia clinica, filosofie e religioni orientali, astrologia, esoterismo e spiritualità, costituisce una vera e propria enciclopedia di temi affini alle Opere Magiche.

La mostra

Il 9 settembre si aprirà la mostra del patrimonio votivo di Stromboli nella chiesa di San Bartolo, un tesoro costituito da anelli, collane, spille, orecchini e cuori realizzati da maestri orafi e donati dagli abitanti dell'isola in occasione di eventi drammatici che acquistano il significato di memoria e testimonianza della storia dell'isola. Gli ex voto sono immersi all'interno di teche trasparenti colme d'acqua, come reliquie appoggiate sulla sabbia nera che evocano la perdita, la partenza e la morte per restituire il senso dell'abbandono. Di particolare interesse i sei ex voto marinari che raffigurano bastimenti nella tempesta con le vele squarciate dal mare e dal vento, destinati a sicuro naufragio e che trovarono invece miracolosa salvezza. Scampato il pericolo, “per grazia ricevuta” dal santo che era stato invocato, veniva commissionato un ex voto offerto alla chiesa affinchè lo mostrasse ai fedeli come testimonianza. Oggetti rari, andati per la maggior parte dispersi e di grande interesse per i collezionisti La mostra è organizzata dalla Parrocchia di Stromboli, Pro Loco Amo Stromboli e Opere Magiche. Nel pronao della chiesa la danza estatica dei dervisci rotanti Sufi, forma suprema di preghiera, per raggiungere, attraverso l'estasi e la meditazione, il contatto con il divino.

Gli incontri

Sempre il 9 settembre, il sagrato della chiesa di San Bartolo ospiterà due interventi. Michele Ciliberto, filosofo e socio nazionale dell’Accademia dei Lincei che ha dedicato studi fondamentali alle Opere Magiche di Giordano Bruno, ricostruirà la complessità della figura del Nolano. A oltre quattro secoli dal rogo in Campo de’ Fiori, il pensiero di Giordano Bruno rivivrà sul sagrato di una piccola e remota chiesa strombolana in un evento di forte impatto simbolico. A seguire l’intervento di Alba Cappellieri, storica del gioiello e docente al politecnico di Milano, che interverrà sul significato degli ex voto nel contesto delle isole Eolie e sulla forza delle pietre preziose e sciamaniche.