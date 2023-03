Mazara, auto non si ferma a controllo Polizia e si schianta: un morto

Economia

A partire dal 1° gennaio possibile rincaro sulle sanzioni relative alle violazioni del Codice della Strada: la certezza arriverà soltanto il 16 dicembre, quando l’Istat renderà noto il Foi, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, attraverso cui verranno adeguate le nuove tariffe

LA DENUNCIA - La denuncia arriva dall’ex deputato di FI Simone Baldelli, già presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui consumatori e da anni protagonista di battaglie per la trasparenza sulle sanzioni stradali. Baldelli ricorda che, secondo l'articolo 195 del codice della strada, “la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti”