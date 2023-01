Agrigento, picchia e brucia con sigarette bimbo 4 anni: indagata madre

L'inchiesta è stata avviata dopo una segnalazione del personale medico dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania, dove il piccolo era stato trasferito e ricoverato d'urgenza per le gravi condizioni in cui versava

La madre di un bimbo di 4 anni e il suo compagno sono indagati dalla procura di Agrigento per maltrattamenti e lesioni nei confronti del bimbo che sarebbe stato colpito con un corpo contundente. Il piccolo è arrivato all'ospedale di Catania con lesioni gravi alle dita delle mani, dei piedi e ai testicoli e con ustioni presumibilmente prodotte da sigarette. I due adulti hanno ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari. l provvedimento è stato adottato dal tribunale per i minorenni della Città dei Templi. Il piccolo intanto si è ripreso da tempo ed è stato affidato a una struttura specializzata.

La vicenda

L'inchiesta è stata avviata nel 2022 dopo una segnalazione del personale medico dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania, dove il piccolo era stato trasferito e ricoverato d'urgenza per le gravi condizioni in cui versava. Le indagini della squadra mobile della questura di Agrigento sono state supportate da attività tecniche di intercettazione ambientali e telefoniche e, secondo l'accusa, hanno "permesso di svelare gravi indizi di colpevolezza" nei confronti dei due indagati che avrebbero "percosso il minorenne mediante con un corpo contundente, causandogli lesioni gravi alle dita delle mani, dei piedi e del sacco scrotale". Il bambino, inoltre, presentava "ustioni presumibilmente prodotte da sigarette".

La posizione della coppia

La madre, indagata dalla procura distrettuale, è una trentenne straniera, originaria di un Paese europeo. È disoccupata, come il compagno, un agrigentino anche lui indagato per maltrattamenti e lesioni gravi. Le violenze al piccolo sarebbero maturate in un ambiente economicamente degradato.