Incidente stradale a Santa Flavia, auto finisce dentro una pizzeria

A Santa Flavia un'auto è finita fuori strada ed è piombata dentro una pizzeria. L'episodio è accaduto intorno alle 4, il locale era chiuso a quell'ora. L'auto a velocità elevata ha demolito parte del muro dell'esercizio commerciale. Sono intervenuti i vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri.

I soccorsi

Il conducente è stato soccorso dai sanitari e portato in ospedale. Un secondo incidente sull'autostrada A29 in direzione Palermo, poco dopo lo svincolo di Capaci. Due auto si sono scontrate. In una delle due vetture c'era un'intera famiglia con due bambini piccoli. Anche qui sono intervenute diverse ambulanze ed i vigili del fuoco. Solo feriti lievi e tanta paura .