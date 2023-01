Incendio a Licata, intimidazione a un'impresa di pompe funebri

Un carro funebre e la porta di ingresso di un'agenzia di onoranze funebri sono stati incendiati in via Marianello

Un carro funebre e la porta di ingresso di una agenzia di onoranze funebri sono stati incendiati in via Marianello, a Licata, in provincia di Agrigento. E' successo durante la notte. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini. E' stata disposta l'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza posti a presidio dell'agenzia. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti.