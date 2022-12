Maltempo in Sicilia: strade allagate nel Messinese, Lipari isolata

Un violento temporale si è abbattuto oggi pomeriggio in tutta la zona tirrenica del Messinese. A Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Terme Vigliatore si registrano strade allagate, piccoli smottamenti e torrenti in piena. A Milazzo il sindaco ha diramato un avviso consigliando ai cittadini di non uscire di casa. A causa del maltempo è stata chiusa l'autostrada A20 con uscita obbligatoria a Barcellona Pozzo di Gotto, transito dalla statale e rientro a Falcone e viceversa.

La nota della Protezione civile

Intanto il dipartimento regionale della protezione civile informa che si sono registrate forti piogge in particolare "a Novara di Sicilia (220 mm in 3 ore), Tripi, Barcellona Pozzo di Gotto (150 mm), Milazzo e nella Valle del Mela". A seguito del maltempo "due strade provinciali, zona Tripi Fondachelli Fantina e Novara di Sicilia sono interdette al traffico per piccoli smottamenti. La Provincia regionale sta

intervenendo con proprio personale e mezzi movimento terra per ripristinare la viabilità stradale. Vigili del Fuoco e Organizzazioni di Volontariato sono già sui luoghi per i primi interventi".

La situazione alle Eolie

Disagi anche nelle Eolie. Questo pomeriggio, a causa del forte vento di scirocco, la nave Filippo Lippi proveniente dalle isole minori, nonostante ben tre tentativi, non è riuscita ad approdare a Lipari nel porto di Sottomonastero. Passeggeri e mezzi sono stati portati a Milazzo. Da Milazzo non partirà neanche la nave serale e, di conseguenza, salterà il collegamento mattutino di domani da Lipari.