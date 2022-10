Catania, in auto con fucile evita posto di blocco e fugge: arrestato

Un 32enne è stato ammanettato dai carabinieri dopo un inseguimento nel rione Librino, al termine del quale l’uomo aveva abbandonato il mezzo per scappare a piedi a casa, cambiandosi i vestiti e tagliandosi i capelli per non essere riconosciuto

Un 32enne è stato arrestato dai carabinieri a Catania dopo che, alla guida di una Smart 'For two', con un fucile da caccia con la matricola cancellata e 42 cartucce calibro 12, ha evitato un posto di blocco. È accusato di porto abusivo di arma clandestina, resistenza a pubblico ufficiale e simulazione di reato. Dopo l'udienza di convalida è stato condotto in carcere.

L’inseguimento

Inseguito dai militari, nel rione Librino, l'uomo ha poi abbandonato l'auto ed è fuggito a piedi a casa per cambiarsi d'abito e tagliarsi i capelli per non essere riconosciuto. Bloccato dai carabinieri per strada ha anche detto che gli avevano rubato la vettura.