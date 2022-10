Furto in una villetta in provincia di Palermo, due arresti

In provincia di Palermo i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza cautelare ai domiciliari nei confronti di due uomini di 44 anni e di 39 anni, accusati di un furto in abitazione. I due durante il colpo hanno anche banchettato nell'immobile derubato. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Termini Imerese.

Il furto

Il colpo nella villetta è stato messo a segno nel gennaio 2021. Le indagini hanno permesso di ricostruire quanto successo in quella casa in campagna. I due presunti ladri avrebbero forzato una porta e rubato attrezzi agricoli e di vari oggetti. Prima di andare via si sono organizzati un pranzo. Partendo dalle tracce biologiche trovate nel corso del sopralluogo, i militari hanno raccolto prove nei confronti dei due indagati che adesso si trovano ai domiciliari.