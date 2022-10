Catania, 46enne ucciso con colpi d’arma da fuoco: ricercato 80enne

Il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite. Secondo quanto emerso, alla base dell’omicidio vi sarebbero stati dissapori in merito ad alcuni lavori in uno stabile

Un uomo di 46 anni, Samuel Nizzari, è stato ucciso con colpi di arma da fuoco in Via Carrubbella, a Catania, una strada al confine con il comune di Gravina. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato.

La vicenda

Secondo quanto emerso alla base dell'omicidio vi sarebbero stati dissapori in merito ad alcuni lavori in uno stabile. A far fuoco sarebbe stato, al culmine di una lite, un 80enne, che è attualmente ricercato dagli agenti.